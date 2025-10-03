Torna domenica 5 ottobre in tutta Italia l’appuntamento con ‘Domenica al museo’, l’iniziativa del ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. «Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Si consiglia pertanto di preparare la visita consultando l’app Musei Italiani o i siti ufficiali dei singoli musei». Di seguito l’elenco dei luoghi umbri coinvolti.