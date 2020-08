Domenica di maltempo in Umbria: l’avviso della Protezione civile

Una giornata di maltempo in Umbria. Queste le previsioni per le prossime ore che hanno portato la Protezione civile a lanciare l’allerta – gialla, come di consueto in queste circostanze – per domenica 30 agosto: su tutto il territorio segnalata la criticità ordinaria per il rischio idrogeologico, vento e temporali. In particolar modo è attesa la pioggia a partire dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio.

L’avviso

Il dipartimento nazionale della Prociv specifica che «dalle prime ore di domenica si prevedono inoltre precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria e Lazio, in estensione alle Marche, e venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».