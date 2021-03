Domenica torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora e più luce

Sessanta minuti di luce naturale in più e risparmio energetico. Come di consueto nell’ultimo weekend di marzo lancette avanti di un’ora nella notte tra sabato e domenica: il 28 scatta l’ora legale che, a distanza di sei mesi, va a rimpiazzare quella solare. In Italia esiste da oltre 100 anni e da tempo si parla della possibilità di abolire di questo sistema: in tal senso nel 2019 il parlamento europeo aveva votato a favore dello stop dal 2021, lasciando tuttavia possibilità di scelta ai singoli Paesi.

