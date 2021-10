Domus Gratiae Terni, visita della direttrice Usl Umbria 2 Bianchi

Una visita per confrontarsi con il personale sanitario e definire le linee programmatiche di attività dei prossimi mesi. Questi gli scopi dell’incontro che Simona Bianchi, direttrice sanitaria della Usl Umbria 2, ha tenuto nella struttura di riabilitazione intensiva Domus Gratiae di Terni con successivo sopralluogo nell’area diretta da Mauro Zampolini.

Lo sforzo

La dottoressa Bianchi – evidenzia la Usl – ha sottolineato «l’importanza della riabilitazione e della neurologia evidenziando il lavoro altamente qualificato svolto dai professionisti che operano nella struttura ternana», chiedendo inoltre «nell’ambito dei programmi della direzione strategica, di intensificare gli sforzi per l’abbattimento delle liste d’attesa definendo un piano semplificato per la presa in carico delle persone che necessitano di controlli ambulatoriali e semplificando le procedure di prenotazione». Ad accoglierla il responsabile della struttura, il dottor Massimo De Marchi, il quale ha ribadito l’importanza della riabilitazione integrata ospedale-territorio.

Le liste d’attesa

Nel corso della riunione del dipartimento di riabilitazione, Zampolini ha «confermato l’impegno della rete dipartimentale nel recuperare le liste d’attesa entro l’anno e continuare nell’implementazione dell’accreditamento delle strutture anche in un’ottica di innovazione». Come da decreto prima dell’avvio dell’incontro è stato verificato il controllo del green pass.