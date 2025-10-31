di Giovanni Cardarello

Dopo settimane di riprese nei set di Formello e il primo blocco di riprese in città terminate lo scorso 6 ottobre, il cast di Don Matteo 15, la fortunata fiction di Rai 1 targata Lux Vide, società del gruppo Fremantle, torna a girare nelle strade e nelle piazze di Spoleto. A partire da lunedì 10 novembre e fino a domenica 30 novembre il cast e la troupe della quindicesima stagione saranno presenti a Spoleto per nuove indagini, colpi di scena e nuove avventure. Torna quindi nella città del Festival dei Due Mondi il format di successo tutto italiano, andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1.

La serie negli anni è stata una delle più seguite nella storia della fiction italiana e sempre più apprezzata in tutto il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia. Insieme ai pilastri delle vicende della serie – Raoul Bova-Don Massimo, Nino Frassica nelle vesti dello storico maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta nei panni della perpetua Natalina e Francesco Scali il sacrestano Pippo – anche quest’anno non mancheranno le novità: da Valeria Fabrizi, la suor Costanza di ‘Che Dio ci aiuti’ a Diletta Leotta. Terminate le riprese di novembre, la troupe tornerà a gennaio 2026 per l’ultimo blocco di riprese.

Quella in lavorazione è la settima stagione consecutiva girata a Spoleto (gli episodi di Don Matteo sono stati girati per la prima volta a Spoleto dal maggio al novembre 2013 e sono andati in onda dal gennaio all’aprile del 2014), frutto di un rapporto di collaborazione sempre più stretto tra il Comune di Spoleto e la Lux Vide, che produce Don Matteo in collaborazione con Rai Fiction.

