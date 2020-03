Donare fiori invece di buttarli: bei gesti

Sta diventando una simpatica e gentile abitudine, quella di regalare fiori ai passanti – sempre meno per le limitazioni legate al coronavirus, ma è soprattutto il gesto che conta – da parte di alcuni negozi del territorio di Terni. Dopo il negozio ‘Millefiori’ di via Pastrengo, è anche ‘La rosa blu’ di via Narni a donare ciò che ha in negozio, evitando di buttare ciò che purtroppo non serve più. «Dato che non possiamo utilizzarli per momentanea chiusura – recita il cartello -, sono a vostra disposizione così da rallegrare un po’ la vostra casa. Un abbraccio. Ci vediamo, speriamo, presto!». Un gesto bello, di speranza e che aiuta a tirare un po’ su il morale in una fase difficile per tutti.

