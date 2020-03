Coronavirus: regala fiori anziché buttarli

«Non ho voglia di buttarli, prendeteli. Per un po’ di giorni vi daranno un po’ di gioia». Un semplice messaggio accanto ad alcuni mazzi di fiori recisi, a lasciarlo sulla porta del negozio Millefiori di via Pastrengo, a Terni, la proprietaria Roberta. Che – costretta a tirare giù la serranda a causa dell’ultimo decreto di contenimento del coronavirus – piuttosto che gettare i fiori nella spazzatura ha deciso di donarli ai passanti. Coloro che – si spera comunque pochi – si troveranno a passare da quelle parti. Un gesto gratuito ma fatto con il cuore, per cercare di affievolire – ognuno come può – delle giornate tanto tristi e difficili per tutti.

