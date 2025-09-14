Continua la marcia di avvicinamento della Terni Volley Academy al debutto in serie A3 Credem Banca (girone blu), fissato per il 26 ottobre a Sabaudia e con l’esordio casalingo il 2 novembre al PalaTerni. La squadra di Leondino Giombini, attesissima dai tifosi ternani, venerdì 19 settembre sarà protagonista della prima amichevole ufficiale contro l’Altotevere Volley al Pala Di Vittorio (ore 18).

Sarà l’occasione per testare i primi equilibri dei Dragons e al tempo stesso per presentare i lavori di ristrutturazione della struttura di via Di Vittorio, che ha visto un importante restyling: nuovo sistema di riscaldamento e pavimentazione in legno, nuova illuminazione, restauro degli spogliatoi e potenziamento della sicurezza. All’appuntamento parteciperà anche l’assessore allo sport Marco Schenardi. L’ingresso sarà gratuito, con capienza massima del palazzetto fissata a 500 spettatori. Dopo i primi giorni di lavoro, il tecnico Giombini guarda oltre la parte atletica: «Al momento i ragazzi hanno lavorato molto senza palla e sulla condizione fisica. In questa fase è fondamentale conoscersi, creare il giusto gruppo e la giusta mentalità. Dal campo mi aspetto soprattutto queste risposte, più che aspetti tecnici. Nei prossimi giorni inizieremo a lavorare anche con la palla per trovare i nostri equilibri di gioco».

La prima sfida amichevole anticipa l’evento più atteso dai tifosi: giovedì 25 settembre, alle 18, al PalaTerni, la società presenterà ufficialmente squadra e maglie per la stagione 2025/2026. A condurre la serata sarà Dario Marcolin, volto di punta di Dazn ed ex campione di calcio. Marcolin, che ha già voluto inviare il suo incoraggiamento alla Terni Volley Academy, ha sottolineato l’importanza del progetto: «A Terni c’è fame di sport. Oltre alla Ternana calcio, adesso c’è una nuova realtà importante che si presenterà alla città. Intorno alla squadra ci sono entusiasmo e positività che devono tradursi in campo. Sono certo che con il contributo dei tifosi i Dragons potranno disputare un grande campionato».

