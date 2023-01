‘DrCommodore’: l’idea di un ternano diventa il 5° magazine online più letto in Italia

‘DrCommodore’, il progetto editoriale nato nel 2018 e concretizzato nel 2021 con la costituzione societaria – da un’idea di Tommaso Felici, giovane sviluppatore nato a Terni con la passione per videogiochi e tecnologia – raggiunge i 16 milioni di visite annue dopo 5 anni di attività, diventando così il 5° magazine online letto in Italia.

Tommaso Felici dopo essere passato attraverso l’azienda ternana ‘NetAddiction ha voluto un proprio sito web, avvalendosi anche alla collaborazione di Antonio Pascarella, suo socio, e una community di oltre 40 mila persone. Il progetto nasce infatti successivamente alla creazione del gruppo Facebook ‘Commodore Zone’, che ad oggi risulta ancora attivo e conta oltre 30 mila utenti, e della relativa pagina Facebook ‘DrCommodore’, attraverso la quale venivano condivise news, meme e info relative ai principali topic del gruppo, quali cinema, serie tv, videogame, anime e manga, prima, e gli articoli del sito, poi. Il progetto infatti, si è poi sviluppato e definito in quello che oggi è uno tra i primi 10 siti di informazione videoludica in Italia, chiudendo il 2022 con 20 milioni di pagine visualizzate, 7 milioni di utenti nel corso dell’anno e con 16 milioni di sessioni. Tommaso Felici, con una carriera nell’informatica come consulente cyber-security, e founder del progetto, condivide quotidianamente le sue conoscenze con l’obiettivo di fare informazione e dare risposte agli utenti che lo seguono in ambito di cyber-security e per farlo utilizza principalmente Instagram, dove conta oltre 104 mila follower, e Youtube, per raggiungere anche un pubblico più giovane rispetto a quello di Facebook.

Il progetto

L’anima del progetto è sempre stata la community, la quale è stata fondamentale per due ragioni. La prima è soddisfarne il desiderio di rimanere aggiornati su diversi temi, la politica del sito fin dal suo primo giorno è stata infatti quella di condividere con i propri utenti, sia commenti positivi, come sempre ci si augura quando ci si approccia a fruire di un media nel caso di una recensione, che negativi, senza alcun tipo di filtro, ma sempre con cognizione di causa, e soprattutto senza censure. La seconda è che la stessa community è diventata parte attiva nel produrre contenuti, sia per la copertura delle informazioni, che nella stesura di editoriali e recensioni entrando a far parte così della redazione; in questi anni ‘DrCommodore’ ha dato voce a oltre 50 redattori, che hanno voluto condividere per periodi più o meno lunghi le proprie passioni con altri utenti, attraverso le proprie pubblicazioni. Nonostante infatti la redazione sia aperta sempre a chiunque abbia qualcosa da condividere, questo deve essere fatto rispettando l’utente finale, il quale ha diritto a ricevere informazioni corrette e che siano il più complete possibili. L’attenzione verso la community include anche i trend che vengono prontamente segnalati dagli utenti del gruppo ‘Commodore Zone’, e nuovi argomenti di interesse, ad oggi ‘DrCommodore’ ha aggiunto alle già presenti categorie quali videogame, film e serie tv, tech, anime e manga, quelli di Twitch, Automotive, giochi da tavola, eventi e curiosità, coprendo quindi altri argomenti di attualità sempre legati alla cultura pop.