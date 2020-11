Due defibrillatori donati grazie ai soci Coop Centro Italia

Due defibrillatori installati presso i punti vendita Ipercoop di via Gramsci e via Fontana di Polo, a Terni. L’acquisto delle strumentazioni, fondamentali in caso di emergenza, è stato possibile grazie alla raccolta di fondi attivata con una cena nel giugno del 2019 dalla sezione soci Coop Centro Italia di Terni, in collaborazione con l’associazione AmbuLaife. Ora i due defibrillatori sono a disposizione della comunità e dei clienti dei due punti vendita, nella speranza, ovviamente, che non servano.

