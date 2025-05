Ci sono anche due mamme umbre a ‘Miss Mamma Italiana’, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla 32° edizione. La selezione ‘Sponsor Top’, tenutasi lo scorso weekend a Bellaria-Igea Marina (Rimini), ha visto infatti classificarsi al secondo posto – con possibilità di accedere alle pre finali del concorso – la 39enne Georgiana Iliescu, personal trainer di Terni, mamma di Michelle (19) e Sanya (13), e la 59enne Sabrina Brumana di Perugia, operaia e mamma di Matteo (32), Marta (30), Eugenio (27), Marco (26) ed Eva (16).

Georgiana Iliescu ha partecipato nella categoria ‘Miss Mamma Italiana’ (25-45 anni) mentre Sabrina Brumana nella categoria ‘Miss Mamma Italiana Evergreen’ (over 56). Venti le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. Miss Mamma Italiana è curato e organizzato da Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e sostiene ‘Arianne’, associazione per la lotta all’endometriosi.