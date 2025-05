Un Primo Maggio drammatico per la comunità dell’Altotevere, che piange la scomparsa di due motociclisti in due distinti incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza. Si tratta di un 67enne (R.F.) e di un 60enne (D.D.M.), entrambi erano originari di Città di Castello.

Il primo incidente si è verificato nella tarda mattinata sulla statale ‘Romea’, nei pressi di Ravenna. Il 67enne, noto venditore di auto molto conosciuto in zona, stava viaggiando in moto con la moglie, diretto a Valdobbiadene insieme a un gruppo di motociclisti. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo su cui viaggiava sarebbe stato tamponato, finendo per invadere la corsia opposta e impattando violentemente contro un furgone. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ferita in modo serio la moglie e anche il conducente dell’altra moto coinvolta.

Il secondo incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la E45, nel tratto tra Pieve Santo Stefano e Valsavignone, in provincia di Arezzo. La zona, interessata da lavori in corso, è regolata da senso unico alternato su una sola corsia. In quel punto, la moto guidata da dal 60enne – cittadino argentino da tempo residente a Piosina di Città di Castello – si sarebbe scontrata con un camper. Anche in questo caso, i soccorsi si sono rivelati inutili. La donna che viaggiava con lui, una 65enne, è stata trasferita in elisoccorso a Siena in gravi condizioni.