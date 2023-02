Due perdite di gas a Campomicciolo: lungo lavoro da parte di Asm per trovarle e riparare

Due fughe di gas nella zona di Campomicciolo, a Terni, registrate nel tardo pomeriggio di venerdì 3 febbraio. A scoprirle sono stati i tecnici Asm – spiega la società di via Capponi – che hanno provveduto alla riparazione della tubazione interessata.

Il resoconto

«È stata segnalata la presenza di odore di gas nella zona in questione – spiega Asm in una nota – e sul posto si sono tempestivamente recate le squadre reperibili di tecnici Asm per conto di Umbria Distribuzione Gas. La ricerca del punto di fuga della perdita è stata alquanto difficoltosa a causa della presenza in zona del canale del sistema irriguo della città di Terni che disperde il gas. Per questo motivo si è resa necessaria anche la chiusura dell’acqua nei canali. Le ricerche sono durate fino a tarda notte ed i tecnici Asm, per mettere in sicurezza tutta la zona, hanno fatto delle buche finalizzate a garantire la dispersione in atmosfera di eventuale sacche di gas. Le ricerche sono riprese sabato mattina ed intorno alle 12 sono state individuate le fughe ed è stata effettuata la riparazione. Nei prossimi giorni Asm – prosegue l’azienda -, per conto di Udg e con la supervisione dei tecnici di quest’ultima, opererà per sostituire tutta la tubazione in questione, circa 600 metri. Tutti gli interventi effettuati dalla vigilanza Asm sono stati messi in campo per garantire la sicurezza della popolazione ed eliminare qualsiasi condizione di rischio».