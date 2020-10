Positivi fra i Veneti, slitta Gubbio-Legnago (e trema pure il Grifo)

L’ombra del Covid torna sulla serie C, nel girone di Gubbio e Perugia, arrivando a lambire le due umbre attraverso il Legnago Salus, società venetà che mercoledì ha giocato (e perso) contro il Grifo e domenica dovrebbe (condizionale d’obbligo a questo punto) giocare contro il Gubbio.

Due positivi, gara rinviata

La partita, inizialmente programmata per le ore 15, è slittata alle 20.30 per la positività di due giocatori ai tamponi effettuati, a norma di protocollo, 48 ore prima della partita. Adesso, per verificare ulteriori positività, occorre rifare i test. Per cui, in attesa dei nuovi risultati, la partita Gubbio-Legnago è stata precauzionalmente rinviata. Anche la formazione di Torrente rifarà i tamponi nella mattinata di domenica.

Possibili contagiati nel Grifo

La notizia potrebbe avere conseguenze anche sul Perugia, visto che il Grifo ha giocato proprio col Legnago nel turno infrasettimanale e, considerando i tempi di incubazione, è possibile che i positivi appena intercettati fossero tali già mercoledì e potrebbero aver infettato (se si trattasse di titolari) qualche giocatore biancorosso. Al momento non sono arrivate comunicazioni dal Perugia Calcio circa i tamponi effettuati in vista della partita contro la Vis Pesaro (in programma alle 17.30) né Fabio Caserta ne ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione della gara.