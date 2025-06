di Fra.Tor.

Terni sa farsi valere anche in discipline sportive meno visibili, ma profondamente inclusive e autentiche come il calcio balilla, arrivando ancora ai Campionati Mondiali. Un percorso straordinario per due atleti ternani, Corrado Montecaggi e Corrado Farina, convocati entrambi nella nazionale italiana per rappresentare il nostro Paese ai Mondiali in programma a Saragozza, in Spagna, dal 23 al 29 giugno.

Per Montecaggi, campione del mondo paralimpico in carica, si tratta della seconda partecipazione mondiale. Per Farina, 17 anni e fresco campione italiano under 18 nella categoria normodotati, sarà invece la prima esperienza internazionale. Due storie diverse, due percorsi uniti dalla passione per uno sport che, come dice Montecaggi, «a Terni è in questo momento davvero sulla cresta dell’onda».

Il racconto è carico di emozione. «Andare insieme a Saragozza – racconta Montecaggi – per me è un grande orgoglio. Con Farina ci conosciamo bene, ci alleniamo spesso al circolo Polymer. È un po’ come un passaggio di consegne simbolico. E poi abbiamo anche lo stesso nome, un segno del destino».

Farina gioca con i normodotati, Montecaggi nella nazionale paralimpica, ma condividono lo stesso spirito competitivo e una dedizione che li ha portati fino al vertice. «Quest’anno – aggiunge Montecaggi – per la prima volta a Terni c’è un altro ragazzo fortissimo. Sono molto fiducioso, e davvero orgoglioso di lui».

Queste convocazioni rappresentano non solo un successo personale, ma anche un segnale forte per la città: Terni c’è, e sa farsi valere anche in discipline meno visibili, ma profondamente inclusive e autentiche come il calcio balilla. Ora c’è l’avventura in Spagna e Terni, ancora una volta, farà il tifo per i suoi due campioni.