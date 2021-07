Duemila chilometri in bici per il clima: prime tappe in Umbria

Parte dall’Umbria, esattamente da Todi, Perugia e Cittá di Castello, il “Clima Tour” di Gianfranco Mascia, giornalista che percorrerà tutto il centro e nord Italia in bici per sensibilizzare sulle tematiche ambientali e presentare il suo ultimo saggio ‘Come osate’ e la rivista Ecologica, di cui è coordinatore editoriale.

A Todi

La prima tappa, proveniente da Chianciano Terme, sarà Todi, dove lo scrittore incontrerà alle 16 di lunedì 12 Luglio presso il Bar della Consolazione, Diego Giorgioni e Floriano Pizzichini. L’iniziativa sarà moderata da Elio Andreucci.

A Perugia

La seconda tappa sarà Perugia, dove la sera sempre del 12 luglio, dalle 21 in poi, Gianfranco Mascia sarà con Martina Carlini – Fridays For Future Perugia – e Tommaso Bori – Consigliere Regionale Umbria, presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni, in via Monteripido.

Città di Castello

Infine, martedì 13 luglio, alle 11 in poi lo scrittore sarà alla Libreria Paci La Tifernate, a Città di Castello, Piazza Giacomo Matteotti, insieme all’attore Enrico Paci.

Il Clima Tour

Gianfranco Mascia percorrerà oltre duemila chilometri interamente in bicicletta tra oltre 26 città italiane. Questa lunga avventura partirà da Chianciano Terme e passerà, tra le altre città, da Todi, Perugia, Cittá di Castello, Pergola, Gabicce Mare, Ravenna, Bologna, Modena, Ferrara, Vicenza, Grado, Gorizia, Trieste, Trento, Verona, Bergamo, Milano, Torino, Asti, Genova, Firenze e terminerà a Roma il 25 luglio.

La barba per il clima

L’autore è noto per la sua iniziativa ‘Barba per il clima’: non la taglierà finché il governo non taglierà i 19 miliardi di sussidi ai fossili.