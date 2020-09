E Buonaiuto preferisce i torroni al ‘Bacio’ di Perugia: polemiche

Sta provocando tante polemiche il video che Cristian Buonaiuto ha girato per la Cremonese, la sua nuova squadra, a pochi giorni dall’ufficializzazione del suo addio: entra in una pasticceria (evidentemente sponsor della società grigiorossa) e, dopo un lungo titubare, si ritrova a scegliere fra un cioccolatino a forma di ‘cazzotto’, che ha tutta l’aria di essere un Bacio Perugina, e un torrone (dolce tipico di Cremona). Logico, trattandosi di un video della Cremonese, quale sia stata la sua scelta. Un video che voleva essere ironico ma che, visto il clima che si respira in città, non è stato preso benissimo, considerando fra l’altro che Buonaiuto (comunque uno dei più positivi in stagione) ha sbagliato uno dei due rigori della serie che ha condannato il Grifo alla serie C.

Il video incriminato