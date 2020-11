È morto Ezio Audisio, stimato avvocato di Tk-Ast

di F.L.

Cordoglio anche negli ambienti giudiziari umbri, in particolare a Terni, per la morte di Ezio Audisio, avvocato penalista torinese, scomparso sabato all’età di 62 anni. Nella città dell’acciaio il professionista, tra i più apprezzati nel suo campo anche a livello nazionale, era conosciuto per essere uno dei legali di fiducia della ThyssenKrupp e con questa dell’Ast. Era stato contagiato dal Covid ed era ricoverato in ospedale a Torino.

Il dolore degli avvocati piemontesi

Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino, presieduta da Simona Grabbi, lo ricorda come «un collega esemplare, capace, generoso, elegante nei modi e nell’animo». Audisio era infatti molto stimato non solo professionalmente ma anche dal punto di vista umano. «Sgomento» per la sua scomparsa viene espresso anche dalla Camera penale del Piemonte occidentale. «Lo ricordiamo – dicono i suoi colleghi – come un penalista raffinato e una persona di grande spessore umano, che con stile ed eleganza si batteva per la difesa dei suoi assistiti. Da sempre iscritto alla Camera penale fondata dal suo maestro, Cesare Zaccone, già consigliere nel biennio 1996-98, era per tutti noi un punto di riferimento di un certo modo di essere avvocato. Sarai per sempre un esempio. Ciao Ezio».

Notizia ha scosso anche il Foro di Terni

Numerosi anche a Terni i messaggi di cordoglio alla famiglia che hanno fatto seguito alla notizia della morte dell’avvocato Audisio, tra i colleghi e i professionisti dell’ambiente giudiziario che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le sue doti. Tra questi messaggi anche quello del presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni, Francesco Emilio Standoli, a nome dell’intero consiglio. Oltre ad aver assunto la difesa di Harald Espenhahn e Marco Pucci al processo per il rogo alla ThyssenKrupp di Torino, Audisio si era occupato anche di vari fascicoli che hanno visto nel tempo indagati dirigenti dell’acciaieria ternana per altri incidenti sul lavoro.