È morto Berlusconi. Bandiere a mezz’asta al Comune di Terni

Silvio Berlusconi è morto lunedì mattina alle ore 9.30 all’ospedale San Raffaele di Milano dove si trovava ricoverato da venerdì 9 giugno. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, fra le figure più influenti in ambito politico, economico e sociale del secondo dopoguerra, aveva 86 anni. Lo scorso 5 aprile Berlusconi era stato ricoverato nell’ospedale milanese a causa di un’infezione polmonare e di una forma di leucemia che lo aveva colpito. Le dimissioni erano arrivate dopo 45 giorni, anche a fronte di un sensibile miglioramento del quadro, ma venerdì si era reso necessario un nuovo trasferimento nella struttura di cura. Profondo il cordoglio suscitato dalla notizia in tutto il mondo.

Una vita al massimo

Il ‘Cavaliere’ è stato per ben quattro volte presidente del Consiglio dei Ministri. La sua ascesa imprenditoriale, dapprima nell’ambito dell’edilizia e quindi nei rami finanziario e delle comunicazioni, è stata esemplare e travolgente al tempo stesso. Lo sbarco in politica, con altrettanti successi preceduti e accompagnati da quelli in ambito sportivo come presidente del Milan, è avvenuto fra il 1993 e il 1994 con la fondazione di Forza Italia, partito di cui è sempre rimasto il leader. Gli incarichi di governo e parlamentari – anche a livello europeo – si sono succeduti nel tempo, intervallati dalle vicissitudini giudiziarie che hanno alimentato il dibattito sulla sua figura. Tutti, in ogni caso, riconoscono a Silvio Berlusconi una personalità e capacità fuori dal comune, pur a fronte di una figura che ha diviso e continuerà probabilmente a dividere l’opinione pubblica per decenni. Di fatto è stato uno dei simboli più rilevanti dell’Italia negl ultimi decenni e la sua figura ha anche accompagnato la vita quotidiana di milioni di persone.

Il cordoglio

Appresa la notizia della scomparsa del senatore Berlusconi, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso la sede municipale di palazzo Spada. «Chiederò con un atto di indirizzo che una via o un luogo rilevante di Terni sia dedicato a Silvio Berlusconi»: così il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Francesco Maria Ferranti. «Si tratta di un atto dovuto – spiega Ferranti – nei confronti di una grande personalità del Paese che ha dato molto sia sul versante imprenditoriale che istituzionale e politico. Il presidente Berlusconi è stata una delle figure più rilevanti degli ultimi trent’anni, che ha aperto una nuova stagione per il Paese nella sua dimensione nazionale e internazionale». «La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ci riempie di tristezza: si chiude una pagina politica e storica per il nostro Paese»: così Eleonora Pace, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale. «Con la sua discesa in campo – prosegue la Pace – Berlusconi aprì una stagione politica che portò fermento e protagonismo in tutta Italia. Prima con Forza Italia, poi con le altre forze del centrodestra, da imprenditore, da politico e in tutti i settori in cui si è cimentato, Berlusconi ha dato sempre prova di visione e di saper interpretare al meglio sia il momento attuale, che il prossimo futuro. Tutte doti rare e riconosciute anche da chi era politicamente avverso al suo credo. A nome del gruppo consiliare esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donatella Tesei (@donatella.tesei)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA ROMIZI (@andrea_romizi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bandecchistefano