È positiva al Covid ma va a fare shopping: 43enne denunciata

Era positiva e, da prassi, doveva restare in isolamento domiciliare. Si è comportata in tutt’altro modo, a tal punto da recarsi in un negozio per fare shopping: è accaduto nel Perugino e la protagonista è stata denunciata dalla polizia di Stato.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La scoperta

Gli agenti sono intervenuti nelle vicinanze di un centro commerciale e, dopo un riscontro sulle banche dati della Usl Umbria 1, hanno scoperto che la 43enne risultava positiva: le ulteriore verifiche hanno accertato definitivamente il fatto. Sul posto è poi arrivata un’ambulanza per accompagnare la donna al proprio domicilio. Infine la denuncia e la chiusura del negozio per la sanificazione.