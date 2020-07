Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì sulla E45 all’altezza di Deruta, zona Casalina, direzione Roma, dove un’automobile si è ribaltata invadendo parzialmente l’altra corsia. Ferito il conducente del mezzo, trasportato in codice giallo al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto (alimentata a Gpl) e la polizia stradale, per il ripristino della viabilità, avvenuto dopo circa un’ora.

