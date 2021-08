Ancora un incidente stradale lungo la E45, poco prima dello svincolo per l’aeroporto ‘San Francesco d’Assisi’ e la ss75 per Foligno. A venire a contatto due auto, con gli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto per soccorrere le persone coinvolte: nulla di grave dalle prime informazioni raccolte. Inevitabili disagi e rallentamenti per il traffico.

Condividi questo articolo su