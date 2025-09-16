Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì lungo la superstrada E45 fra gli svincoli di Acquasparta e Montecastrilli, in direzione Terni.

Come riferisce Anas, «per cause in corso di accertamento un furgone ha invaso un’area di cantiere dove ha travolto un operaio che è rimasto ferito». La carreggiata è stata temporaneamente chiusa fra i due svincoli per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Perugia. Secondo quanto appreso da umbriaOn, l’uomo – che ha 40 anni – è policontuso ma non in pericolo di vita.