E45: picchia gli agenti della Stradale nell’area di servizio. Arrestato

La segnalazione, relativa a un soggetto in stato di agitazione e in compagnia di un amico, è partita da un’area di servizio lungo la superstrada E45 in località Santa Lucia (Città di Castello) e gli agenti della Stradale tifernate si sono portati sul posto. Lì hanno trovato l’uomo – 35ene italiano – all’esterno del bar e l’amico, invece, all’interno del locale. Alla richiesta di documenti, il 35enne ha subito reagito ‘male’, tentando di allontanarsi, inveendo contro i poliziotti, minacciandoli di morte e, infine, colpendoli con calci e pugni. Per risolvere la situazione è così intervenuta un’altra pattuglia della Stradale in ausilio, con il 35enne che – rintanatosi nell’auto dell’amico – è stato fatto uscire e condotto al distaccamento di Città di Castello. Lì ha proseguito nella sua condotta minacciosa, danneggiando anche alcune suppellettili. Alle spalle, diversi precedeti per minacce, atti intimidatori, oltraggio a pubblico ufficiale e molestie: in seguito agli accertamenti è stato arrestato in flagrante per lesioni, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’operatore della polizia Stradale aggredito è stato invece medicato al pronto soccorso.

