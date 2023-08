E45, tamponamento tra auto. Una finisce nel fossato: tre feriti

Tre feriti trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Questo l’esito di un tamponamento tra due auto avvenuto nella mattinata di martedì lungo la E45 tra Promano e Umbertide, in direzione sud: l’impatto è avvenuto dove c’è il restringimento della carreggiata ed uno dei due veicoli finito nel fossato. Problemi fisici per entrambi i conducenti ed un passeggero, soccorsi dagli operatori sanitari del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e personale Anas.

