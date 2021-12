Condividi questo articolo su

















Gli organizzatori hanno condiviso le prime immagini dell’installazione in attesa dell’accensione ufficiale, mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Guarducci: «Che soddisfazione»

Il video è stato condiviso da Eugenio Guarducci, promotore di Atmo: «Con grande soddisfazione condivido questo video che per me significa molto. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa mia ‘folle’ idea e chi sta ultimando di lavorare per l’apertura ufficiale dell’8 Dicembre».