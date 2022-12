Edicole a Terni, in vendita anche quella di Cospea. È attiva da quattro decenni

di S.F.

Una superficie di trentadue metri quadrati, accesso per persone con disabilità e attività sul posto che va avanti da quaranta anni. È l’edicola che da quasi mezzo secolo esiste in via Marzabotto, in zona Cospea-San Giovanni: ora è in vendita come risulta dall’annuncio odierno pubblicato da diversi portali specializzati. Ma non per la crisi o altre questioni particolari. Motivo? Semplice, il proprietario sta per raggiungere l’importante traguardo della pensione e dunque ci si guarda intorno: «Sì, mi manca poco. Siamo qua con mia moglie da 26 anni e ora vediamo se troviamo persone serie», spiega Giuseppe in merito alla decisione. Ad occuparsene è la Sogno Immobiliare.

