Le opere d’arte che vengono caricate sulla pagina facebook ‘Arte che Fiotta’, realizzata nell’ambito del gruppo ‘Foligno che Fiotta’ aumentano di ora in ora. I componenti del gruppo si sono fatti ritrarre in pose ironiche che richiamano celebri quadri. Non è esagerata la definizione: sono a loro modo delle vere e proprie opere d’arte.

