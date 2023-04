Elezioni a Terni: Paolo Cianfoni presenta la sua ‘Alleanza degli innovatori’

di Fra.Tor.

«In questi anni abbiamo tutti constatato che, senza una visione condivisa del futuro, nonostante i cambi di governo cittadino, non si può invertire la rotta di una crisi che sembra irreversibile. Non ci rassegniamo al declino della nostra città. Non ci rassegniamo al destino che vede Terni e il suo territorio scivolare sempre più in basso in termini economici, culturali, sociali. Non ci rassegniamo al declino demografico e al fatto che le migliori giovani energie di questa città debbano necessariamente trovare altrove a prospettiva di crescita professionale e umana: una perdita incalcolabile per nostra comunità. Per questo abbiamo lavorato da tempo ad un programma per la rinascita di Terni e dell’Umbria, attorno a cui costruire un’Alleanza degli innovatori, ovvero una squadra di governo in grado di invertire la rotta». Sabato mattina, negli spazi del PalaSì a Terni, il candidato sindaco alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, Paolo Cianfoni, ha presentato alla città l’Alleanza degli innovatori.

Le parole di Paolo Cianfoni

«Il futuro della città»

«Non basta certo dichiararsi innovatori – è stato detto sabato mattina – bisogna dimostrarlo, proponendo una visione de futuro della città in grado di misurarsi con le sfide vere, in grado di determinare il destino comune: dall’economia all’urbanistica, dai servizi alla cultura, alla sfida per una città più aperta, inclusiva, attrattiva. Se il vecchio centro sinistra a Terni e in Umbria ha determinato l’avvio della fase di declino, il centro destra non è stato capace di promuovere una nuova visione per il futuro della città e dell’Umbria ed invertire la china della crisi, limitandosi alla mera gestione del vecchio sistema di potere. È questo il vero nemico da battere, che sopravvive alle fittizie alternanze di governo a Terni come a Perugia. La nostra ambizione è quella di sostituire l’attuale governo della città senza riportare indietro le lancette della storia riproponendo vecchie ricette di governo di chi c’era prima. Ora occorre, infatti, una nuova Alleanza, aperta, innovativa e trasversale, che superi la logica degli schieramenti e metta al centro il bene comune della città e del territorio; una nuova Alleanza ricca di nuove culture e incentrata sull’impegno civile, supportata dalle idee e dai programmi condivisi: la visione e il progetto per la rinascita della città».

La ‘Fabbrica delle idee’

Per Cianfoni e la sua squadra «la funzione nobile della politica è quella di progettare il futuro della propria comunità; il potere è il necessario strumento per realizzare quello che si è immaginato. Se si smette di progettare il futuro rimane solo la gestione del potere. Una politica che rinuncia a svolgere la sua funzione nobile condanna la propria comunità ad un inesorabile declino. Il nostro manifesto-appello è rivolto ai singoli cittadini, ai gruppi sociali, alle associazioni, a tutti coloro che non hanno da difendere privilegi e sono liberi di battersi per il bene comune. Ai partiti e ai movimenti politici tradizionali lanciamo la sfida del rinnovamento; si uniscano allo sforzo collettivo, lo sostengano, contribuiscano a realizzarlo. Costruiamo una nuova Alleanza, quella fra cittadini e politica. Negli ultimi anni abbiamo lavorato attraverso la ‘Fabbrica delle idee’ ad elaborare un piano complessivo per la rinascita della città e dell’Umbria; abbiamo coinvolto decine di persone impegnate nei diversi settori della società. Con loro abbiamo discusso, ascoltato proposte, studiato soluzioni, progettato insieme. Pensiamo di avere costruito un piano fatto di proposte concrete e ricco di soluzioni innovative, senza avere, chiaramente la soluzione in tasca per tutti i problemi aperti. Certamente una solida visione del futuro che si definisce attraverso il nostro schema progettuale, articolato in tre punti fondamentali: l’Umbria dei territori; la città grande; una moderna città policentrica».

«Noi abbiamo una cosa che tutti gli altri non hanno: la squadra»

In conclusione Paolo Cianfoni ha voluto sottolineare che «noi abbiamo una cosa che tutti gli altri non hanno, noi abbiamo la squadra, le persone e per questo motivo voglio ringraziare tutti i nostri punti di riferimento, come Stefano Bolletta, Marco Sciarrini, Tiziana Benucci, Francesco Andreani, Cristhia Falchetti Ballerani, Giuseppe Croce, Giancarlo Pocetta, Andrea Rosati, Marco Sciarrini, Giuseppe Magroni, e tutti gli altri che al momento dimentico, ma che mi perdoneranno».

