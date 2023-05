Elezioni Terni: Filipponi ‘re’ delle preferenze. Maria Grazia Proietti prima donna

di S.F.

È il consigliere comunale uscente – nonché capogruppo del Pd a palazzo Spada – Francesco Filipponi il ‘re’ delle preferenze alle elezioni 2023 del Comune di Terni. Per il 36enne di Gabelletta i voti sono 934. Appannaggio del Partito Democratico anche la prima donna, con Maria Grazia Proietti a quota 656. I dati sono ufficiosi.

I top. C’è chi perde rispetto al 2018



Dietro ai due già citati (in testa nella graduatoria generale), ecco un duo di Fratelli d’Italia: Marco Celestino Cecconi ha chiuso con 637 preferenze, mentre la ‘collega’ di partito Elena Proietti Trotti si è fermata a 622. Sponda Forza Italia, il migliore è il presidente del consiglio comunale uscente Francesco Maria Ferranti con 594 (corposo decremento rispetto al 2018), seguito dall’assessore uscente Stefano Fatale con 510. Sono invece 363 per la capogruppo FI Lucia Dominici. Buon risultato anche per il Dem Pierluigi Spinelli (403), Valdimiro Orsini, primo della lista Terni Masselli sindaco (303), ed il leghista Devid Maggiora (246) che è stato il più votato del suo partito. Tornando in casa Pd, ci sono da registrare le 349 preferenze per l’avvocato Emidio Mattia Gubbiotti. In casa M5S i più votati sono stati Luca Simonetti (290) e Alessandra Ruffini (164).

I ‘Bandecchiani’ al vertice

C’è curiosità per la novità legata al gruppo in supporto del candidato a sindaco Stefano Bandecchi, pronto a giocarsi il ballottaggio con Orlando Masselli. In questo caso la migliore è stata la responsabile di sede dell’IIS Casagrande-Cesi Viviana Altamura (Alternativa Popolare) con 252 preferenze. Seguono Ivano Consalvi (Con Bandecchi per Terni, 210), Raffaello Federighi (AP, 203), Marco Iapadre (AP, 187) e Massimo Francucci (Con Bandecchi per Terni, 180). Magari tra loro – in caso di affermazione dell’imprenditore livornese – ci sarà qualche futuro assessore. A breve si scoprirà.

Gli ex rossoverdi. In tanti a zero



Marco Schenardi (Terni per Loro, Bandecchi sindaco) vince la sfida tra ex rossoverdi grazie alle 128 preferenze ottenute. Fabrizio Fabris (Terni Masselli sindaco) si è fermato a 52, mentre per Riccardo Zampagna (Terni Protagonista) ci sono 25 voti. In ventisei hanno terminato con 0 preferenze.

Sopra le 200 preferenze. Male Brizi



Lorenzo Carletti (209, Bella Ciao), Cinzia Fabrizi (237, FdI), Daniele Francescangeli (223, FdI), Nicola Giuliani (258, FdI), Roberta Montagna (237, FdI), Roberto Pastura (265, FdI), Rita Pepegna (219, FdI), Michele Rossi (213, Terni Civica), Alfonc Makaj (230, FI), Doriana Musacchi (253, FI), Tiziana De Angelis (243, Pd), Michele Di Girolamo (297, Pd), Leonardo Patalocco (296, Pd) e Alessandra Della Spoletina (235, Civici di sinistra e verdi) gli altri candidati sopra le 200 preferenze. Soglia non raggiunta invece dagli assessori uscenti della Lega Federico Cini (198) e Giovanna Scarcia (174). Male il capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, Federico Brizi (135). Non bene anche un altro esponente dell’esecutivo Latini in uscita, Maurizio Cecconelli: per l’avvocato i voti ricevuti sono 162.

I più votati



Francesco Filipponi 934 (Pd)

Maria Grazia Proietti 656 (Pd)

Marco Celestino Cecconi 637 (FdI)

Elena Proietti Trotti 622 (FdI)

Francesco Maria Ferranti 594 (FI)

Stefano Fatale 510 (FI)

Pierluigi Spinelli 403 (Pd)

Lucia Dominici 363 (FI)

Emidio Mattia Gubbiotti 349 (Pd)

Valdimiro Orsini 303 (Terni Masselli sindaco)

Michele Di Girolamo 297 (Pd)

Leonardo Patalocco 296 (Pd)

Luca Simonetti 290 (M5S)

Roberto Pastura 265 (FdI)

Nicola Giuliani 258 (FdI)

Cinzia Fabrizi 257 (FdI)

Doriana Musacchi 253 (FI)

Viviana Altamura 252 (Alternativa Popolare)

Devid Maggiora 246 (Lega)

Tiziana De Angelis 243 (Pd)

Roberta Montagna 237 (FdI)

Alessandra Della Spoletina 235 (Civici di sinistra e verdi)

Alfonc Makaj 230 (FI)

Daniele Francescangeli 223 (FdI)

Rita Pepegna 219 (FdI)

Michele Rossi 213 (Terni Civica)

Ivano Consalvi 210 (Con Bandecchi per Terni)

Lorenzo Carletti 209 (Bella Ciao)

Raffaello Federighi 203 (Alternativa Popolare)

Federico Cini 198 (Lega)