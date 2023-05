Elezioni Terni: Masselli chiude in piazza Tacito – Fotogallery

Chiusura di campagna elettorale in piazza Tacito per Orlando Masselli, candidato del centrodestra a sindaco di Terni e impegnato nelle ultime ore di tête-à-tête con Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare. «Non ce la facciamo portare via Terni, deve rimanere in queste mani», l’apice emozionale del discorso dell’esponente di FdI durante il discorso in piazza (per l’occasione presenti i genitori accanto a lui, il signor Ruggero e la signora Giovanna). Basta con il primo che arriva e diventa ‘eroe’ sparandole il più grosso possibile. La nostra visione è di legalità. Ellà, eddaje, de che ‘stamo a parlà», il leitmotiv con tipica cadenza ternana lanciata in più occasioni per controbattere alle proposte del contender ritenute non realizzabili. «Basta chiacchiere, non ci possiamo fermare. Il futuro è in questa piazza». Tra i presenti anche il primo cittadino uscente, Leonardo Latini.

