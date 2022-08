Elezioni politiche 2022: Bandecchi si ‘lancia’: «Voglio candidarmi qui». Con il terzo polo?

«Sto riflettendo sul fatto di candidarmi in Umbria per la Camera dei Deputati: vorrei farlo perchè penso che in Umbria vadano fatte molte cose meglio di come sono state fatte fino ad oggi. Fare è diverso da parlare e voglio dimostrare che l’Umbria, Terni e la sua provincia possono diventare molto più forti». A parlare venerdì sera, al solito via Instagram, è il presidente della Ternana Calcio Stefano Bandecchi. Che lancia un sasso di quelli capaci di far tremare parecchi polsi, specie in un centrodestra che lo ha sempre percepito come ‘vicino’. Coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, partito fondato dall’ex ministro dell’Interno Angelino Alfano, Bandecchi ‘irrompe’ nella politica nostrana – alle prese con le candidature, decise in quel di Roma, per le prossime elezioni politiche del 25 settembre – annunciando la propria volontà di scendere in campo. «Non credo che lo farò con il centrodestra né con il centrosinistra. Ma credo che mi candiderò per divertirmi. Un ‘Achille contro Ettore’ in cui mi sento molto Ettore». Escluse le due opzioni citate, non resta che il terzo polo: quello ad oggi rappresentato da Carlo Calenda e Matteo Renzi. Lasciando la mente correre ad una eventuale elezione, chissà quanto potrebbe cambiare anche lo scenario politico locale – in vista delle prossime amministrative – con un Bandecchi parlamentare.

