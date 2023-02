Elezioni Terni, Azione: messaggi al Pd e non solo. «Lontani da sinistra ‘dell’anti’ e dalla destra arrogante»

di Marco Mazzalupi

Segretario provinciale ‘Azione’ – Terni

La partecipazione al convegno di venerdì, ‘Terni e l’Umbria: il progetto riformista e le urgenze da affrontare’, con la presenza dell’onorevole Marattin, è stata l’occasione per una profonda riflessione. Questa mia riflessione prende spunto già dal titolo dell’evento da cui emergono due concetti fondamentali: urgenza e riformismo. La città di Terni, come l’intero territorio umbro, indubbiamente necessita di interventi urgenti in ambito industriale, economico, sociale, sanitario, scolastico e formativo.

È per questa consapevolezza che da mesi come partito stiamo lavorando ad un programma serio, strutturato e concreto, frutto di indagini, analisi e confronti con i cittadini, le istituzioni e le divere parti economiche e sociali. Un programma che dovrà essere presentato ai ternani, insieme e a supporto di un adeguato candidato sindaco dal quale ci aspettiamo un forte impegno e un contributo qualificato e di alto profilo.

È inoltre doveroso sottolineare che prima su tutto c’è un’altra urgenza; quella che come dirigenti di partito abbiamo l’obbligo di essere onesti con i cittadini nel proporre immediatamente un’offerta adeguata alle esigenze del nostro territorio e della nostra città. Un’urgenza dettata dalla necessità di rappresentare finalmente un progetto politico che segua le direttrici di quanto già Azione sta facendo a livello nazionale.

Ci siamo proclamati ‘il vero polo riformista’ e, riformisti e innovatori, dobbiamo esserelo sin dalla nostra proposta politica. Dobbiamo sottoporre ai cittadini un programma che sia di reale e concreta discontinuità, tanto dai populismi e dai sovranismi, quanto da quel passato che ci ha costretti alle attuali maggioranze di governo. Non intendiamo consegnarci in mano a quella sinistra che ha fatto dell’«anti» il proprio credo, nè tantomeno a quella destra arrogante che ha dato dimostrazione di non essere nulla di diverso dai predecessori che ha tanto criticato.

Abbiamo una considerazione molto nobile dell’arte della politica e della competenza di amministrare la cosa pubblica, e per questo ci candideremo a guidare la città senza però dare spazio a ‘fritti misti’ che in politica non ci piacciono affatto, poiché hanno il solo scopo di garantire interessi personali e non quelli della colletività.