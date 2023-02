Si è svolto a Terni venerdì pomeriggio il convegno regionale di Italia Viva che ha visto protagonista il deputato Luigi Marattin. Un evento organizzato per illustrare i tratti fondativi del progetto riformista che si sta sviluppando sul territorio regionale con la convergenza dei CiviciX e altre formazioni civiche. Inevitabile mirino sulle elezioni comunali in arrivo in città. Le foto sono di Alberto Mirimao.

Condividi questo articolo su