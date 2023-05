Elezioni Terni, in città il portavoce nazionale di PaP per Silvia Tobia – Fotogallery

Salario minimo, controllo popolare e questione abitativa. Sono alcuni dei temi trattati lunedì pomeriggio in piazza Solferino da Silvia Tobia di Potere al Popolo e dal portavoce nazionale PaP Giuliano Granato, giunto in città per supportare la ‘corsa’ dell’unica candidata a sindaco alle elezioni amministrative di Terni. «Abbiamo restituito a questa città una dignità, quella di votare per una lista che dà la possibilità di pensare ad una Terni diversa. Date un voto a persone che lo fanno solo perché vogliono un mondo migliore. Abbiamo voluto parlare con la nostra gente con ‘Poderoso’ (il camper) e oggi pomeriggio sono qui e non al Garden – dove in contemporanea si è svolto un confronto organizzato dal Rotary, ndr – perché non ci interessano i club, ma gli ultimi», alcuni dei concetti lanciati. Con tanto di attacchi in serie agli altri candidati e partiti. Di seguito le immagini dell’evento.

