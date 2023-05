Elezioni Terni, martedì in città la leader del Pd Elly Schlein

Una nuova ‘big’ del partito a Terni per spingere la candidatura a sindaco di José Maria Kenny. Dopo Stefano Bonaccini, è pronta a tornare in città segretaria nazionale del Pd Elly Schlein (protagonista al Caos lo scorso gennaio): sarà di scena martedì sera dall 21 in piazza Solferino per supportare il professore italo-argentino nella sua corsa a palazzo Spada. «Ringraziamo la segretaria per aver accolto il nostro invito. La sua presenza – spiega il numero uno regionale dei Dem, Tommaso Bori – servirà a chiamare a raccolta la comunità democratica, a valorizzare il lavoro che stanno compiendo con generosità i nostri candidati sul territorio e, soprattutto, a dare la carica a tutti per lo sprint finale della campagna elettorale».

