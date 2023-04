Terni Protagonista a fianco di Masselli: la presentazione

Ventiquattro candidati. I classe 2001 Elisa Bravetti ed Emanuele Tigri i più giovani, il ‘maestro’ Luigi Bucciarelli (1940) il più esperto. Poi il tedesco di nascita – originario di Selb – Costantino Canepone e l’ex Ternana Riccardo Zampagna. Sono alcuni degli esponenti della lista Terni Protagonista, in supporto di Orlando Masselli alle elezioni amministrative di maggio. La presentazione c’è stata nel tardo pomeriggio di venerdì a palazzo Spada: «Qui ci sono commercianti, professionisti, operai, tutte persone che vengono dal mondo del fare. Concreti. Per un forte sostegno al centrodestra. Siamo convinti dell’opera – le parole di Marco Ardizio – di risanamento in atto e deve proseguire. Nella lista c’è gente di destra e sinistra, vogliono il bene della città. Sicuri del nostro contributo determinante». Poche parole per il candidato della coalizione in ballo per la poltrona da primo cittadino: «Ci hanno messo la faccia nel trasformare l’impegno associativo in sostegno per il prossimo quinquennio. C’è l’Orlando Furioso e l’Orlando innamorato – il tentato passaggio letterario con una divertita Eleonora Pace in aula consiliare -, qui c’è un cuore rossoverde che rappresenta l’amore per l’impegno». Poi altri interventi, tra i quali quello di Zampagna che pubblichiamo in video. E Latini? «Siamo sicuri che per lui non è uno stop politico», il messaggio di Ardizio.

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE A TERNI

