Intervento dei vigili del fuoco di Terni e dell’elicottero Drago148, nel pomeriggio di domenica nella zona di Sant’Erasmo (Terni) per soccorrere un escursionista andato in difficoltà. Si tratta di un uomo di 47 anni che è stato portato in salvo e preso in cura nei pressi del comando provinciale di Terni del 115. Le sue condizioni di salute sono buone.

Condividi questo articolo su