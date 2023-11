Emergency porta a Terni il ‘Panettone fatto per bene’

Il dolce tipico del Natale – il panettone – quest’anno si abbina alla solidarietà grazie all’iniziativa ‘Il panettone fatto per bene’ di Emergency. A Terni è possibile acquistarlo presso la ‘Casa delle Donne’ in via Aminale 20/22, giovedì 7 e venerdì 8 dicembre dalle ore 17 alle 19. «Con il semplice acquisto di un dolce di Natale – spiega l’associazione – è possibile sostenere i progetti in Italia e nel mondo, contribuendo concretamente a garantire il diritto alla cura con Emergency». Per prenotare il panettone, il cui costo è di 20 euro, il numero di telefono è 339.7644365. Per ogni ‘Panettone fatto per bene’ acquistato, si potrà ottenere una shopper Emergency in omaggio.

