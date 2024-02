Ente Agosto Stronconese: Enrico Renzi è il nuovo presidente

Cambio al vertice dell’Ente Agosto Stronconese. A seguito delle elezioni tenutesi nella serata del 13 febbraio, l’Ente ha eletto il nuovo presidente Enrico Renzi, tornato a ricoprire l’incarico dopo quattro anni di stop. Subentra al presidente uscente, Valeriano Vittori. Rinnovate anche le cariche dell’associazione e delle Contrade Castello, Arco e Santa Lucia. Gli obiettivi, spiega l’Eas, sono quelli di sempre: «Portare avanti la tradizione e valorizzare Stroncone attraverso la figura del santo patrono, il Beato Antonio Vici». Il nuovo presidente dell’Ente potrà contare sulla collaborazione del vicepresidente Luca Danielli, dal segretario Alessandro Porzi e del tesoriere Giulia Brunetti. Rinnovati anche i ‘numeri uno’ delle Contrade Castello, Arco e Santa Lucia che operano sempre in stretta sinergia con l’Ente Agosto Stronconese. Per la Contrada Castello eletto presidente Marco Tritini, vicepresidente Giulia Brunetti mentre i consiglieri dell’Ente per la Contrada sono gli stessi Tritini e Brunetti, Alessandro Porzi, Andrea Carotti ed Enrico Renzi. Per la Contrada Arco la presidentessa eletta è Elena Commissari, vicepresidente Valentina Natali mentre i consiglieri dell’Ente per la Contrada, oltre a Commissari e Natali, sono Micol Giorgi, Cristal Spezzi e Luca Danielli. Per quanto riguarda la Contrada Santa Lucia, recentemente rinata grazie all’azione di diversi giovani stronconesi, il presidente eletto è Lorenzo Serangeli, vicepresidente Giacomo Grimani mentre i consiglieri dell’Ente per la Contrada sono Serangeli, Grimani, Tobia Menestò, Alice Moscioni e Lavinia Moscioni. «Dopo sei anni di presidenza della Contrada Castello e altrettanti dell’Ente Agosto Stronconese – afferma Renzi – torno a ricoprire un ruolo che mi riempie di orgoglio. Mosso dall’amore verso il borgo di Stroncone e verso la tradizione legata al patrono, scendo in campo nuovamente con l’obiettivo di far crescere l’evento e portare novità in grado di valorizzare il paese, la storia e le tradizioni». L’Ente Agosto Stronconese ringrazia «il presidente uscente Valeriano Vittori, in carica dal 2020 al 2024, per il grande impegno e dedizione con i quali ha portato a termine il suo mandato».

