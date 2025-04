di Gianni Giardinieri

Finisce a reti inviolate l’ultima gara della regular season tra Virtus Entella e Ternana, rispettivamente prima e seconda classificata. Partita praticamente priva di emozioni, se si eccettuano due traverse, una per parte, con annessi dubbi (in entrambi i casi) in ordine al superamento della linea di porta da parte della palla. Come da copione l’atteggiamento delle due squadre: Ternana più manovriera ed Entella più votata alla ripartenza veloce. Per le Fere niente più di un buon test per preparare al meglio il primo appuntamento con i play off (domenica 18 maggio, avversario ancora da definire).

Primo tempo

Fino a qualche settimana fa, il match odierno tra Virtus Entella e Ternana sembrava poter essere decisivo per la vittoria finale del campionato. Da una parte la regolarità dei liguri, capaci di perdere una sola volta in 37 partite, con prestazioni condite da corsa, alta intensità, concretezza e spirito di squadra. Dall’altra i rossoverdi, sempre o quasi chiamati alla rincorsa, con diversi alti e bassi, tra gare da lustrarsi gli occhi e altre totalmente da dimenticare. Poi il finale di campionato decisamente negativo delle Fere, che ha permesso alla squadra di mister Gallo di salire con un po’ di anticipo in serie B e che relega il match odierno ad una sorta di amichevole di lusso, con Liverani che non può disporre di ben undici elementi. Agli squalificati Fazzi, Maestrelli e Tito si aggiungono per scelta tecnica le assenze di Vannucchi e quella dell’ultima ora di Cianci, fermato da un attacco influenzale. Considerando anche le assenze dei calciatori ancora alle prese con il recupero da infortuni, la Ternana al Comunale di Chiavari presenta un undici di partenza quasi sperimentale. Vitali tra i pali, Casasola e Martella a presidiare le fasce, Donati e Capuano centrali difensivi. Vallocchia, Corradini ed Aloi a centrocampo (De Boer si accomoda di nuovo in panchina), Ciammaglichella dietro Cicerelli e Ferrante. Sostanziale ‘Once de gala’, invece, per i padroni di casa.

Al 3′ occasionissima Fere: Cicerelli recupera una palla sulla trequarti avversaria che arriva a Ferrante. Il tiro è potente e preciso ma sfortunato, con la palla che colpisce la traversa-grazie anche all’intervento di Del Frate- e ricade, a giudizio del direttore di gara, al di qua della linea di porta. Al 19′ Cicerelli si esibisce in una delle sue specialità, il calcio su piazzato. Posizione centrale e traiettoria come al solito velenosa del capocannoniere del campionato, ma Del Frate è attento e devia in angolo. La prima frazione termina in parità, con le Fere più propositive. Interessante tatticamente la fase di possesso palla, con Donati sovente in avanti, Martella a scalare centrale al suo posto e Vallocchia conseguentemente terzino sinistro. Di fatto un 3-4-1-2.

Secondo tempo

Al 55′ la Virtus Entella costruisce una grande occasione da gol: Aloi perde banalmente un pallone a centrocampo, ripartenza veloce degli uomini di Gallo e palla a Guiu che trova Karic solo centralmente a dieci metri da Vitali. Botta secca e doppia traversa, con la palla che, come per l’occasione di Ferrante, l’arbitro Striamo considera non aver interamente superato la linea di porta. Da segnalare l’esordio in serie C di due giovani rossoverdi provenienti dalla Primavera: Valenti (classe 2006) e Montenegro (classe 2007).

Tabellino

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate, Tiritiello, Karic, Castelli, Marconi, Parodi (Cap), Franzoni, Di Mario, Di Noia, Bariti, Guiu. All.: Fabio Gallo

Ternana (4-3-1-2): Vitali, Donati, Casasola, Capuano (Cap), Aloi, Vallocchia, Corradini, Ciammaglichella, Cicerelli, Ferrante. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Stefano Striamo

Assistenti: Renzullo e Palla

IV Ufficiale: Ravara

Marcatori

Ammonizioni: 50′ Karic (E); 63′ Casarotto (E); 73′ Aloi (T)

Sostituzioni: 56′ Costa e Casarotto per Castelli e Karic (E); 65′ Curcio per Cicerelli (T); 70′ Boccadamo e Fall per Di Mario e Guiu(E) e Millico e Valenti per Ferrante e Martella (T); 83′ Ndreka per Bariti (E) e Montenegro per Corradini (T)