Entra in bar e rapina la titolare: 41enne denunciato

Ha approfittato del suo allontanamento dall’attività per entrare e rubare 600 euro dalla sua borsa lasciata dietro il bancone. Protagonista della vicenda un 41enne straniero, denunciato per rapina dalla polizia di Stato di Assisi.

Il colpo

La vittima è la titolare di un bar della periferia assisana che, una volta rientrata nel proprio esercizio, ha sorpreso il 41enne con i soldi in mano. Alla sua vista il rapinatore è fuggito e la signora ha subito chiamato la polizia per l’invio di una Volante: gli investigatori sono riusciti a chiudere il cerchio nel giro di pochi giorni e denunciare l’uomo per rapina impropria.