Prima tappa campionato regionale gimkana: triplo podio per l’Asd Penna Rossa

Prima tappa per il campionato regionale gimkana – Umbria Sef Italia – a Narni, in strada di Marrano, nel weekend. Soddisfazione in tal senso per una squadra ternana, vale a dire l’Asd Penna Rossa capitanata dall’istruttrice Ilaria Spitaleri: triplo podio conquistato grazie alle allieve Mariaelena Costantini (novice youth, trionfo per lei), Chiara Mainardi (2°, sempre novice youth) e Aurora Foconi, sul terzo gradino nella categoria novice teen. Le prossime sfide ci saranno in avvio di maggio al Regno Verde di Narni, il 16 giugno a Bolsena e il 13 luglio ancora a Narni per la finalissima.

