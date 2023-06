Esce dal carcere e tenta di rapinare una donna: di nuovo ‘dentro’

Giovedì è stato scarcerato da Capanne per fine pena e liberazione anticipata e lo stesso giorno, di pomeriggio, ha pensato bene di tentare di rapinare una donna nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia. Per questo l’uomo, 34enne della Tunisia, è stato arrestato dalla polizia di Stato.

La ricostruzione

A notare il soggetto, riverso a terra e trattenuto da un cittadino asiatico in via Campo di Marte, sono stati gli agenti del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche. Lo hanno raggiunto e lì la vittima della tentata rapina, una donna dell’Ecuador, e il suo soccorritore hanno riferito quanto accaduto. In pratica il 34enne tunisino, poco prima, aveva spintonato con violenza la donna, tentando di strapparle la borsa. Era stato poi inseguito e fermato dal cittadino di origini asiatiche che, munito di spray al peperoncino, lo aveva trattenuto in attesa della polizia. Il 34enne tunisino è stato poi soccorso dagli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale e la verifica delle sue condizioni di salute: una volta dimesso, è stato arrestato a tradotto di nuovo in carcere.