Escrementi di topi nella scuola dell’infanzia: scattano gli interventi

Giorni complicati alla scuola dell’infanzia ‘Rosselli’ di Castiglione del Lago (Perugia9, soprattutto per i genitori dei piccoli, visto che la scuola è rimasta chiusa alcuni giorni – durante la settimana che si sta per chiudere – per la necessità di attuare una derattizzazione. E anche nel corso della prossima settimana, la riapertura potrebbe avvenire non prima di giovedì per un secondo intervento che sarebbe necessario. Un quadro rimarcato dal consigliere comunale Paolo Brancaleoni che chiede sicurezza e attenzione per le famiglie, costrette a riorganizzare il proprio quotidiano in seguito al trasferimento temporaneo dei bimbi in altri plessi del territorio. Brancaleoni ricorda come la derattizzazione sia stata invocata dagli stessi genitori a seguito del ritrovamento di escrementi di topi all’interno della ‘Rosselli’.

Condividi questo articolo su