Esercizio commerciale di Narni sanzionato per 2 mila euro

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia di Amelia, nella serata di venerdì, nel proprio territorio di competenza. Il servizio straordinario è stato disposto dal comando provinciale di Terni nell’ambito dei monitoraggio della cosiddetta ‘movida’ e, nel caso di specie, ha visto il supporto dei militari del Nas di Perugia e del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Terni.

Il bilancio

In totale sono state 20 le persone identificate e 8 i veicoli controllati, con i conducenti sottoposti ad alcol test. Le verifiche – riferisce l’Arma di Amelia – hanno riguardato anche un esercizio pubblico di Narni, il cui proprietario è stato sanzionato per 2 mila euro per la ‘mancata attuazione delle procedure di autocontrollo’.