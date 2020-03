Europa Verde Umbria: «Ora ‘green new deal’»

di Europa Verde Umbria

Come Europa Verde Umbria abbiamo supportato Maria Elisabetta Mascio candidata per il Pd alle suppletive per il Senato al collegio Umbria 2 poiché è l’esponente politico con cui abbiamo trovato maggiori convergenze programmatiche sui temi della tutela dell’ambiente e della giustizia sociale. Le abbiamo dichiarato il nostro appoggio augurandoci possa ispirarsi sempre a questi temi, con la tenacia e la serietà che la contraddistinguono.

Siamo comunque contenti di aver contribuito al risultato, cresciuto di misura rispetto le politiche del 2018 e le regionali dello scorso ottobre. Anche grazie alle nostre battaglie condotte, soprattutto a Terni per il teleriscaldamento con il supporto del consigliere comunale Alessandro Gentiletti. La realtà è che è necessario partire subito con una convergenza di idee aperta a tutto il centrosinistra per progettare un ‘green new deal’ anche per la nostra regione.