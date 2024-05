Europee: Ap esclusa nel centro, ‘ok’ al sud. Bandecchi: «Viminale ignorato, vergogna»

A lanciare la notizia, domenica pomeriggio, è stata l’agenzia Agi: «L’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Roma, presidente Tommaso Picazio, ha escluso Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi e Luca Palamara dalle europee 2024 per la circoscrizione centro». Aggiungendo che «Ap, che non ha raccolto le firme necessarie, aveva nel simbolo il riferimento al Ppe, ma manca il collegamento con un parlamentare o un europarlamentare eletto in Italia». La replica di Bandecchi, via Instagram, non si è fatta attendere ed è preludio al ricorso che Ap, appre più che probabile, presenterà. Di seguito il video.

