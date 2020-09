Ex Merloni, ci si rivede al Mise entro il 6

Incontro tra organizzazioni sindacali e Indelfab, ex Jp Industries ed ex Merloni. Le parti sociali hanno ribadito all’azienda la necessità di ritirare la procedura di mobilità, in quanto altri percorsi sono possibili e vanno esplorati. L’azienda ha manifestato la propria disponibilità ma a fronte dell’individuazione di strumenti di sostegno. «Si rende quindi necessaria – scrivono i sindacati – la convocazione in tempi rapidissimi del tavolo al Mise per dare applicazione agli impegni presi sia dalle istituzioni che dall’azienda, ricordando la scadenza imminente della cassa integrazione ordinaria Covid il 6 di settembre, che rischia di lasciare le lavoratrici ed i lavoratori senza coperture».

