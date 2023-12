Fa il pieno con le tessere carburante delle ambulanze: denunciato dipendente della Usl1

Ha utilizzato due tessere carburante destinate al rifornimento delle ambulanze dell’ospedale di Castiglione del Lago per fare il pieno di benzina con la propria auto: è con questa accusa che un 41enne di origini toscane, dipendente dell’Usl Umbria 1, è stato denunciato per peculato al termine di un’indagine svolta dai carabinieri del posto. A presentare una querela nei confronti dell’uomo, autista di ambulanza, è stata una responsabile dell’azienda sanitaria. Secondo quanto ricostruito dai militari l’uomo – in due diverse circostanze, ossia nei mesi di settembre e ottobre 2023 – avrebbe utilizzato le due tessere presso un distributore della zona, spendendo circa 80 euro la prima volta e 90 la seconda, così come riscontrato dai filmati di videosorveglianza della pompa di benzina di volta in volta utilizzata. I militari, infatti, attraverso la localizzazione del sito esatto in cui erano state utilizzate le tessere, dotate di un codice identificativo univoco, e la successiva estrapolazione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso, hanno individuato e successivamente identificato l’uomo.

